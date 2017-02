Bovenverdieping Nieuwweer Mall deels afgebrand

Een deel van de bovenverdieping van de Nieuwweer Mall is in de vroege ochtend van woensdag 15 februari afgebrand. De politie van Latour kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van de brand. De brand heeft zich beperkt tot het gedeelte van de danszaal en de bar. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De eigenaar van het pand vertoeft in het buitenland. Volgens verklaring van een jongere broer werden zij door voorbijgangers op de hoogte gesteld van de brand. De oorzaak is nog niet bekend. Het gebouw dat op het elektriciteitsnet is aangesloten is tegen brand verzekerd.