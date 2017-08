Bouwkavels met nutsvoorzieningen in Braamshoop

Na dertig jaar van doorzetten en het overbruggen van barrieres als ongebreidelde zandafgravingen, hebben maandagavond tientallen begunstigden hun grondpapieren ontvangen voor een kavel in het Braamshoop project in de buurt van Reeberg. Voor initiaftiefneemster en motor achter dit project Betsy Keenswijk was het dubbel feest, want ze herdacht maandag haar 82ste geboortedag.

Roline Samsoedin, onze minister van Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer kort na de symbolische overhandiging van de eerste bereidverklaringen aan 74 kavelhouders in het Braamshoop Project. DC Audrey Hankers van Wanica Zuid Oost onthulde in haar toespraak dat Braamshoop pas de eerste van acht woningbouwprojecten, die haar commissariaat aan het ontwikkelen is.