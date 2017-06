Bouw luifel Pengel Airport vordert

Moet vertrekkende passagiers droog houden

De bouw van de luifel op de Johan Adolf Pengel Luchthaven verloopt gestaag. De luifel moet zorgdragen voor een verbeterde service naar klanten onder wie vertrekkende passagiers. De huidige situatie zorgt nog al voor veel ongerief. Passagiers lopen dan het risico met hun bagage nat te worden vanwege de regen.Voor dit lopende project is een bedrag van Us 63.000,- uitgetrokken, vernemen wij uit de eerste hand van Vijaj Chotkan, directeur van nv Luchthaven Beheer.Over de op handen zijn de aanpassingen op de luchthaven bestaat een regelmatig goede afstemming met de actieve stakeholders benadrukt Chotkan.

Nv Luchthaven Beheer heeft het serieuze plannen voor de toekomst. Op dit moment is een aantal duurzame samenwerkings programmas met diverse regionale vliegmaatschappijen in de pijplijn.Samen met deskundigen worden de voordelen van die samenwerking voor ons land bekeken.

Intussen blijft nv Luchthaven nadenken over komende moderniserings plannen op de airport. Luchthavenbeheer heeft de vertrekhal in juli 2016 overgenomen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij die het gebouw toen twintig jaar in beheer had. De luchthaven directeur zei dat de Luchtvaartdienst bij de overname een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen en er daarom niet onderuit komt om te investeren in noodzakelijke voorzieningen.