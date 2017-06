Boskamp krijgt nieuwe vissersloods

Het Visserij Centrum Boskamp in Saramacca krijgt een nieuwe vissersloods. Dit schrijft het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in een persbericht. Door de loods kunnen de vissers hun vangsten na het aanmeren gemakkelijker verwerken. Recentelijk is de ijsfabriek deels gerenoveerd en de aanmeersteiger, die is vorig opgeknapt. De vissector in Boskamp krijgt zo de gelegenheid op te klimmen naar internationale standaarden.

De bewoners kampen nog met problemen waaronder kapotte wegen, een onbemande politiepost en nog een gebrek aan schoon drinkwater. Zaken die minister Soeresh Algoe zal doorspelen aan zijn collega-ministers, zoals wordt aangegeven in het persschrijven.