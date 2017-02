Bosbrand Nieuw-Zeeland onder controle

De enorme bosbrand die dagenlang woedde op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland en de buitenwijken van Christchurch bedreigde, is onder controle. Vrijdagochtend (lokale tijd) slaagden de reddingsdiensten erin de vlammenzee te bedwingen, geholpen door een omslag van het weer met lichte regen.

De natuurbrand begon maandag vermoedelijk door kortsluiting en besloeg uiteindelijk een oppervlakte van 20 vierkante kilometer. Een blushelikopter stortte dinsdag neer waardoor de piloot om het leven kwam. Zeker elf huizen werden in de as gelegd. Ongeveer 450 woningen aan de stadsrand van Christchurch moesten worden ontruimd, de bewoners kwamen met de schrik vrij. Ze kunnen vrijdag in de loop van de dag terug.