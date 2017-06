Boot met 126 vluchtelingen kwijt in Middellandse Zee

Er is een boot met 126 vluchtelingen kwijt in de Middellandse Zee. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vreest dat de boot is omgeslagen en de inzittenden zijn verdronken. De IOM heeft de getuigenis van vier opvarenden, onder wie in elk geval twee Soedanezen, die de Siciliaanse hoofdstad Palermo wisten te bereiken. Zij verklaarden dat mensensmokkelaars de motor van de sloep hadden weggenomen, waardoor het vaartuig zonk. De vier overlevenden zijn uit zee gered door Libische vissers, die hen aan boord van een andere vluchtelingenboot zetten. Die boot werd uiteindelijk door de Italianen onderschept en de opvarenden werden gered. De onfortuinlijke sloep was afkomstig uit Libië en op weg naar Italië. De route van Libië over de Middellandse Zee naar Italië geldt als de gevaarlijkste van Afrika naar Europa. De IOM telde dit jaar al 1.800 doden en vermisten op die route.