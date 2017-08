Bondsvoorzitter Valies: Vlekkeloze start nieuw schooljaar niet gegarandeerd

Vakbondsleider Wilgo Valies zegt nu al dat hij geen vlekkeloze start van het schooljaar 2017/2018 gaat kunnen garanderen. De regering casu quo de minister van Onderwijs, Robert Peneux, maakt geen aanstalten om te praten met de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS). Dat, ondanks de toezegging van vicepresident Ashwin Adhin in mei dat alle knelpunten waarmee het onderwijsveld kampt, door partijen gezamenlijk onder de loep geplaatst zouden worden.

Valies zegt dat de bonden erop gaan aandringen dat er overleg wordt gepleegd. De leerkrachten doen hun best in de klas terwijl de randvoorwaarden voor het lesgeven ontbreken. Toch betalen ze aan het eind van de rit het gelag. De bondsvoorzitter verduidelijkt dat er meer speelt dan slechts de financiële herwaardering van de onderwijsgevenden die is doorgevoerd door de regering.

