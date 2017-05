Bomen van recordhoogte ontdekt in berggebied Papoea-Nieuw-Guinea

Wetenschappers hebben in Papoea-Nieuw-Guinea de hoogste bomen ontdekt die ooit zijn aangetroffen op extreme hoogte. Het gaat om bomen met een lengte tussen de 30 en 40 meter die groeien op 2400 tot 3100 meter hoogte. Normaal gesproken worden bomen op deze hoogtes niet langer dan 15 meter. Dat melden Australische en Canadese biologen. De hoogste boom die de wetenschappers aantroffen, was een zogenoemde Nothofagus starkenborghii met een lengte van 41 meter. Deze bomensoort kwam waarschijnlijk ook al voor op Gondwanda, het oer-continent dat 160 miljoen jaar geleden uiteen viel in de huidige continenten. Het is nog een raadsel hoe de bomen in de bergen van Papoe-Nieuw-Guinea zo hoog kunnen worden.