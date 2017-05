Boek over ‘witte’ Surinamers verrijkt geschiedenis

De Surinaamse geschiedenis en literatuur zijn verrijkt met de verschijning van het

boek: ‘Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers’, geschreven door

Karin Sitalsing. Sitalsing is een schrijvend journalist en een generatie Surinaamse in diaspora. Haar moeder is een zogeheten ‘boeroe’, en zus van wijlen historicus Andre Loor, getrouwd met een hindoestaan. Karin ’s debuutboek “Boeroes, een familiegeschiedenis van Witte Surinamers’ vertelt over de geschiedenis van haar voorouders van moederskant. De waren Nederlandse boeren die hier neerstreken in 1845. Het leven van hun hedendaagse nazaten komt ook aan bod. Sitalsing heeft naast anderen ook haar eigen moeder de kleren van het lijf gevraagd om informatie te krijgen. Verder is de steun van journalisten- en literatuurfondsen in Nederland van grote betekenis geweest. Een reden voor de totstandkoming van het boek is de uitleg die Nederlanders nodig achten over witte Surinamers. Deze groep zien ze nog steeds als zogenoemde ‘zwartjes’.

worden gezien.