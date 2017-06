Bloedbank dankt donoren op Wereld Bloed donoren dag

De Bloedbank bedankt alle donoren die zich op wereld bloed donoren dag, woensdag 14 juni, zich hebben aangemeld om hun bloed te geven. Deze speciale dag is in 2004 door de World Health Organisation in het leven geroepen als een speciale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap. Verschillende bloeddonoren hadden zich woensdagochtend al vroeg aangemeld om te doneren.

De medewerkers van Roeli’s Lightning waren goed vertegenwoordigd. Een vertegenwoordiger van Roeli’s hoopt dat er nog meer bedrijven een voorbeeld zullen nemen aan het “boeddonorbeleid” van Roeli’s. Op de vraag aan de verschillende bloeddonoren wat zij willen zeggen tegen de gemeenschap om nog meer bloed te komen donoren, zeiden zij het volgende

Op dit moment heeft de bloedbank ongeveer 6000 geregistreerde bloeddonoren. Suriname telt maar een bloedbank en vier buiten bloed inzamelings locaties. Deze buiten bloedinzameling locaties zijn te Nickerie in het Mungra Medisch Centrum, te Lelydorp bij Libi Makandra, te Groningen Saramacca in het commissariaatsgebouw en op het bedrijven terrein van Staatsolie te Sara Maria.