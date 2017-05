Bijna 3000 arrestaties in Venezuela

Sinds het uitbreken begin april van de heftige protesten tegen de regering in Venezuela zijn 2815 deelnemers gearresteerd. Volgens mensenrechtenactivisten worden er van hen nog 1240 vastgehouden. Van de arrestanten zijn er 341 voorgeleid voor een militaire rechtbank. Voor 178 van hen resulteerde dat in een gevangenisstraf. Bij de schermutselingen tussen veiligheidstroepen en demonstranten kwamen bij elkaar 55 mensen om het leven. Er vielen meer dan duizend gewonden. In Venezuela wordt nog dagelijks door grote massa’s gedemonstreerd tegen de regering van Nicólas Maduro.