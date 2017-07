Biedingsoorlog voor Fransman M’Bappe naar nieuw hoogtepunt

Paris Saint-Germain is leider af als club die het meest wil uitgeven om zich te verzekeren van Kylian Mbappé. The Daily Mail is te weten gekomen dat Arsenal de 135,5 miljoen van PSG uit de boeken veegt en met 143 miljoen euro de nieuwe biggest spender wordt.

Arsène Wenger heeft gesproken met de vader van het Franse supertalent van AS Monaco. Le Professeur verzekerde hem dat zoonlief het best af is bij Arsenal, omdat hij hem volop speeltijd kan beloven en andere topclubs als Real Madrid bijvoorbeeld niet. Bovendien heeft Wenger met Thierry Henry al bewezen van een groeibriljant een wereldster te kunnen maken.