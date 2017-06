Bewoners Wageningen bezorgd over grondaanvragen

In een petitie aan De Nationale Assemblee uiten bewoners van Wageningen hun bezorgdheid over ongelimiteerde grondaanvragen die worden ingediend. Het gaat om pleinen, sportvelden en percelen waarvan enkele al tientallen jaren door bewoners zijn gekocht of aangevraagd. Verder wordt de gemeenschap niet betrokken bij activiteiten en beslissingen rondom de Silo en het SML-complex. Ook is de beloofde restauratie van het gemeenschapshuis Masanga uitgebleven.

Deze punten zijn vervat in een petitie die vandaag is overhandigd aan de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée Melvin Bouva. De bewoners doen een beroep op de volksvertegenwoordigers om:

– De grondaanvragen van in die gemeenschap bekende stichting stop te zetten.

– Het honoreren van aanvragen van bewoners die al tientallen jaren lopen.

– Aandacht voor de problemen van Wageningen, zoals het restaureren van het gemeenschapshuis.

– Duidelijkheid over de toekomst van SML.

Bouva heeft de mensen toegesproken. Hij zal de inhoud van de petitie delen met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de collega-parlementariërs. Restauratie van het gemeenschapshuis Masanga is volgens Bouva van belang. Hij heeft aan de aanbieders van de petitie de verzekering gegeven, dat DNA haar invloed zal aanwenden om de problemen van deze groep aan te pakken. Over de grondaanvragen zegt de vicevoorzitter dat eenieder dat mag doen, maar benadrukt dat wat gemeenschapsbezit is, behouden moet blijven. De verantwoordelijke minister neemt uiteindelijk de beslissing, maar het belang van de samenleving moet vooropgesteld worden, meldt DNA op haar website.