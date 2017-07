‘Bevorderingen bij KPS in waas van geheimzinnigheid’

Bond niet uitgenodigd

Bij het Korps Politie Suriname zijn gisteren 105 personen bevorderd in de naast hogere rang. Volgens de woordvoerder van de politiebond, Revelino Eijk, was er rondom de ceremonie een waas van geheimzinnigheid. Traditiegetrouw wordt de bond uitgenodigd om de collega’s te feliciteren en toe te spreken. Deze keer kwam dat verzoek niet. Het bestuur is officieel ook niet op de hoogte gesteld van de bevorderingen. Over het waarom daarvan tast Eijk in het duister.

Een groep van elf onderinspecteurs, waaronder Eijk, probeerde de bevorderingen uit te stellen. De elf vinden dat zij ook in aanmerking moeten komen voor de naast hogere rang. Een kortgeding daarover tegen het ministerie van Justitie en Politie viel echter in hun nadeel.

Revelino Eijk, lid van de groep ontevreden onderinspecteurs. Bij de ceremonie maakte korpschef Agnes Daniel bekend, dat het haar laatste plichtpleging was als politiebaas. Daniel wordt op eigen verzoek ontlast van haar functie en gaat werken op het Kabinet van de President.