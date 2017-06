‘Beveiligers Erdogan aangeklaagd voor vechtpartij Washington D.C.’

De politie in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. klaagt twaalf Turkse beveiligers aan vanwege een grote vechtpartij met demonstranten tijdens het bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in mei. Dat meldt persbureau AP woensdag (lokale tijd).

Zeven personen worden verdacht van een misdrijf en vijf anderen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan minder forse overtredingen. Eerder op de dag werd bekend dat al twee personen waren aangehouden voor de rellen bij het bezoek van Erdogan. De burgemeester van de stad zal samen met het hoofd van de politie meer informatie geven in een persconferentie. Aanhangers van Erdogan raakten halverwege mei in gevecht met tegenstanders van de president, daarbij zouden ook bodyguards van de president zich gewelddadig hebben gedragen. De vechtpartij ontstond voor de woning van de Turkse ambassadeur in de stad. De politiechef spreekt van een “ernstige aanval”. In totaal raakten elf personen gewond, onder wie een politieagent. Negen mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de gevechten en noemde het een aanval op de vrijheid van meningsuiting.