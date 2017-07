Betogers bestormen parlementsgebouw Venezuela

Regeringsaanhangers hebben woensdag het Venezolaanse parlementsgebouw in Caracas bestormd. Bij de betoging raakten volgens getuigen zeker drie parlementariërs gewond. De betogers vielen het gebouw in de Venezolaanse hoofdstad binnen terwijl het parlement op Onafhankelijkheidsdag vergaderde. De regeringsaanhangers sloegen in op zowel journalisten als politici. “Ze kwamen gewapend met stokken en stenen binnen en vielen mensen aan”, zei oppositielid Tomás Guanipa. Ook waren explosies te horen. Het gaat vermoedelijk om vuurwerk dat buiten het gebouw werd afgestoken. Venezuela is al maanden in de greep van een politieke crisis. De oppositie domineert het Venezolaanse parlement, dat daardoor regelmatig botst met de socialistische regering onder leiding van president Nicolás Maduro. Sinds de massale protesten tegen de regering in april begonnen, zijn al zeker negentig mensen om het leven gekomen. De economie van het olierijke Zuid-Amerikaanse land is grotendeels ingestort, onder meer vanwege wanbeleid en de lage olieprijs.