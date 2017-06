Betogers Afghanistan eisen aftreden regering na aanslag Kabul

Afghaanse veiligheidstroepen hebben vrijdag in Kabul in de lucht geschoten om een woedende menigte betogers uiteen te jagen. Bij de onlusten zouden vier betogers om zijn gekomen. Ook agenten zijn volgens AP gewond geraakt bij de schermutselingen. De ruim duizend actievoerders waren samengekomen in de hoofdstad om het aftreden van de regering van president Ashraf Ghani te eisen. De betogers houden Ghani en premier Abdullah Abdullah verantwoordelijk voor de aanslag woensdag met een tankauto vol explosieven in een wijk met ambassades en ministeries. Daardoor vielen circa negentig doden en raakten ongeveer 460 mensen gewond. Volgens een Afghaanse inlichtingendienst zit het het Haqqani-netwerk vermoedelijk achter de aanslag. Deze terreurgroep onderhoudt banden met de Taliban en al-Qaeda. De betogers in Kabul eisten vrijdag dat leden van het Haqqani-netwerk die in de gevangenis zitten, worden geëxecuteerd.”