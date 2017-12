Bestuur SU Aid verantwoord inzet fondsen

Stichting SU Aid heeft gisteren uit de doeken gedaan in welke projecten het geld dat ze in december 2016 heeft ingezameld, is gestopt. Vorig jaar kondigde voorzitter Giwani Zeggen aan dat de stichting transparantie hoog in het vaandel draagt.

Bestuurslid Sidney Grunberg zegt er vorig jaar een bedrag van ongeveer SRD 315.000 is opgehaald en dat is besteedt aan veertien tehuizen voor senioren burgers.

Sidney Grunberg van Stichting SU Aid, die de pers voorhield waarvoor het geld dat in december 2018 is ingezameld, is gebruikt. De SU Aid-inzamelingsactie 2017 begint op 10 december. Twaalf dagen lang zal de gemeenschap kunnen bijdragen aan het goede doel.

In het kader van transparantie heeft het bestuur van de stichting bekendgemaakt dat het jaarverslag over 2016 vrijdag wordt gepresenteerd bij het districtscommissariaat van Paramaribo Noordoost