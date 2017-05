Bestuur politiebond gelooft in Justitieminister van der San

Het bestuur van de Politiebond heeft geloof in Justitieminister Eugene van der San.

Bij het aantreden in juli vorig jaar maakte het nieuw bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB), onder leiding van Raoul Hellings, een vliegende start. Tot zover lijkt het echter alsof die start met horten en stoten wordt voortgezet. Een belangrijk wapenfeit voor het bestuur is weliswaar het nieuwe werkrooster. Over andere zaken waaronder de rechtspositie van de politieambtenaar, een herwaardering, de aanpassing van de criteria voor bevordering en het creëren van een betere werkplek, moet weer diepgaand worden gesproken met de nieuwe minister van Justitie en Politie.

SPB-woordvoerder Revelino Eijk zegt dat het bestuur erop vertrouwd dat de bewindsman met voortvarendheid te werk zal gaan.

Revelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politie Bond. In navolging van het bestuur was de alv afgelopen woensdag van plan een eigen motie van wantrouwen in te dienen, tegen de leiding van het korps. Het bestuur heeft de leden gevraagd het nog niet in stemming te brengen. Justitieminister van der San, die de alv bijwoonde, had het bestuur door te geven dat hij eerst overleg wil, alvorens een standpunt in te nemen over de kwestie. Op 16 mei wordt de verdaagde ledenbijeenkomst van de politie door. Het is te verwachten dat zijn standpunt dan duidelijk gemaakt wordt.