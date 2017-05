Bestuur Klein- en Middelgrote Ondernemingen geïnstalleerd

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) heeft vorige week het bestuur van het fonds voor Kleine-en Middelgrote Ondernemingen (KMO) geïnstalleerd. KMO ’s kunnen tegen bijzondere voorwaarden toegang krijgen tot kapitaal dat het fonds beschikbaar stelt. Marius Karioredjo is de voorzitter van het bestuur. Hij is waarnemend Onderdirecteur Ondernemerschap bij HI & T. Verder hebben ook vertegenwoordigers van Financiën, Regionale Ontwikkeling en Sport- en Jeugdzaken zitting in het bestuur, dat belast is met het toezicht, beleid en beheer van het fonds.