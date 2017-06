Het bestuur van de onderwijsbonden BvL en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft vandaag een vergadering met haar shopstewards. Tijdens de vergadering zal de ontevredenheid onder de groep onderwijsgevenden worden besproken. Meer dan dat wil bondsvoorzitter Wilgo Valies voorlopig niet kwijt. De leerkrachten zijn het niet eens met de manier waarop de SRD 375 aan koopkrachtversterking, of te wel herwaardering, aan hun loon is toegevoegd.