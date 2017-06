Bericht besmet drinkwater onjuist zegt Clyde Singwai SWM Hoofd Vestiging Oost

Moengo en omstreken beschikken over goed en veilig leiding water

Het drinkwater via het SWM waterleidingnet is veilig. Er is dus totaal geen sprake van enige besmetting van het drinkwater als gevolg van een dodelijke bacterie. Eerder deze week werd het waterbedrijf opgeschrikt met een ongelukkig bericht dat kraanwater in het Moengo aangetast was door een dodelijke bacterie.

Zowel de productie als distributie van water van de SWM geschiedt op veilige wijze via hoge internationale test standaarden, benadrukt SWM directeur Marlon Oosterling in een donderdag uitgegeven persbericht van het nutsbedrijf. Clyde Singwai, Hoofd Vestiging Oost van de SWM op Moengo, verzekert tegenover Radio10, dat lab-testen vanuit BOG als SWM geen calamiteiten, hebben uitgewezen.

U hoorde Clyde Singwai, Hoofd Vestiging Oost van de SWM op Moengo. Het bericht dat vervuild water in het waterleidingnet van SWM zou zijn aangetroffen, klopt niet. Het bericht maakte eerder melding, dat als gevolg van besmet kraanwater, er zich 10 tal gevallen met diarree en braak verschijnselen bij een RGD poli te Moengo, heeft aangemeld. Niks is minder waar. Het water van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij op Moengo en omstreken is volledig veilig.