Onmaatschappelijk gedrag in moeilijke buurten

Het tijdelijk intrekken van gedistilleerd vergunningen van winkeliers kan een positief effect hebben op het bestrijden van onmaatschappelijk gedrag in de zogenaamde moeilijke buurten in Nickerie. Volgens districtscommissaris Wedprakash Joeloemsing is dat duidelijk gebleken in de ressorten Henar en Wageningen.