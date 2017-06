Benoeming Waaldijk tot directeur AZP niet rondgekomen

De benoeming van Marc Waaldijk als algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is niet rondgekomen. De voordracht stuit op bezwaren op diverse niveaus. Starnieuws verneemt dat de Raad van Ministers nog geen goedkeuring gegeven heeft aan de voordracht gedaan door de presidentiële commissie ‘Herstructurering Gezondheidszorg’.

Waaldijk, die gepensioneerd is als algemeen directeur van Staatsolie, zou per 1 mei moeten aantreden als de nieuwe algemeen directeur. Er waren verschillende gesprekken gevoerd door de presidentiële commissie. Vanwege zijn rijke ervaring op organisatie management en project management niveau was de keus op Waaldijk.

Het opstellen van het contract van Waaldijk nam veel meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd aangenomen. AZP is een landsbedrijf met allerlei bepalingen in de Landsverordeningen 1972 en 1973. Zaken moesten goed worden uitgezocht, zodat zijn plaatsing in de overheidsadministratie goed bepaald kon worden. De voordracht van Waaldijk zorgde voor diverse vragen in De Nationale Assemblee. Assembleeleden vinden dat er een open sollicitatieprocedure gevolgd zou moeten worden, waarbij ook aan jong kader de mogelijkheid wordt gegeven om het ziekenhuis te leiden. Binnen de Raad van Ministers waren er vragen over het contract, het loon en de leeftijd van Waaldijk. Voorgesteld is om andere kandidaten te benaderen. Het voorstel is aangehouden zodat overleg met de president kan plaatsvinden.