BENDT NIEUWE DAMKAMPIOEN

Gerson Bendt is de nieuwe damkampioen van Suriname. Een remise tegen Guno Burleson in de dertiende en tevens laatste ronde van de finale van het Surinaams Kampioenschap Dammen was voldoende om de hoofdprijs in de wacht te slepen.

Bendt ging de laatste ronde van het toernooi in als koploper met twintig punten, twee punten meer dan Montazali Nazir en titelverdediger Burleson. Ook na de laatste speelronde bleef hij aan kop. Nazir won zijn laatste partij tegen Edson Amoekonie en kwam daardoor op twintig punten te staan, net als Bendt.

Had Bendt zijn partij tegen Burleson verloren zouden alle drie dammers op twintig punten komen te staan, wat conform het reglement zou resulteren in een barrage van drie dagen tussen de drie. Zover liet hij het echter niet komen. De Federatiemeester verzekerde zich donderdagavond in de zaal van het Imamdi Sportcomplex van het kampioenschap door een punt over te houden aan de titanenstrijd met Internationaal Meester Burleson.

Bendt eindigde op 21 punten terwijl Nazir en Burleson met 20 om 19 punten respectievelijk tweede en derde werden. Niaaz Salarbaks, die vorig jaar net de titel misliep, werd vierde met zestien punten, net als 2015-kampioen Rodney Lion die vanwege minder weerstandpunten op de vijfde plek eindigde.