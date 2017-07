Beleid LVV-minister Algoe zwaar onder vuur

Vrijwel alle oppositieleden die de afgelopen week aan het woord kwamen tijdens de behandeling van de zowel de staatsbegroting als het Ontwikkelingsplan 2017-2021 in De Nationale Assemblee, hebben het agrarisch beleid onderuit gehaald. De behandeling wordt vandaag voortgezet. Tijdens eerdere begrotingsbehandelingen was minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het schietschijf, nu is de beurt aan minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). VHP-parlementariër Mahinder Jogi legde hem vrijdag het vuur na aan de schenen en riep de bewindsman vervolgens op om met deugdelijke uitleg over het beleid dat zijn departement voert, te komen.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, die in het parlement gewag maakte van 18 concrete agrarische projecten waarover hij opheldering wil van minister Soeresh Algoe van LVV. Vandaag wordt de begrotingsbehandeling voortgezet, tezamen met het Ontwikkelingsplan 2017-2021 van de regering.