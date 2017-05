Belastingplicht voor goudzoekers in de startblokken

Het einde van zonder financiële verplichtingen goud uit de grond halen en zichzelf verrijken is nabij. De laatste hand wordt gelegd aan het geautomatiseerd systeem waarbij alle goudzoekers in het binnenland geregistreerd worden. Van hen zal ook belasting worden afgedwongen. De omzet van de kleinschalige goudsector is groter dan wat de multinationals Iamgold en Newmont binnenhalen, maar daar merkt de Surinaamse Staat niets van, zegt minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

Volgens de bewindsman mogen de kleinschalige goudzoekers, ook wel porknokkers genoemd, hun borst natmaken; de belastingdienst komt eraan.

Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij laat de goudzoekers weten dat ook zij binnenkort belasting gaan moeten afdragen.