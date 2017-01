Bejaarde vrouw vermoedelijk door misdrijf om het leven gebracht

De bejaarde Saridin Toekinem die alleen woonde is op 31 december dood aangetroffen in haar woning. Haar familie die vrijwel dagelijks contact met haar had, scheen twee dagen niets van de vrouw te hebben vernomen. Familieleden gingen toen naar haar woonadres. Het huis bleek potdicht te zijn. Dat hield ze niet tegen en in het huis merkten ze zaken op die maakten dat de politie erbij werd geroepen. Die vond het lichaam van de bejaarde Toekinem aan. Aangetroffen sporen laten vermoeden dat ze als gevolg van een misdrijf om het leven is gekomen.