Begrotingsbehandeling begint volgende maand

De Nationale Assemblee zal rond de tweede helft van juni beginnen met de begrotingsbehandeling. Dit schrijft Starnieuws, gebaseerd op een gesprek met assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons die momenteel in Argentinië een vergadering bijwoont. President Desi Bouterse bood het parlement vorige week het Ontwikkelingsplan 2017-2021 aan. Het is volgens de parlementsvoorzitter de bedoeling dat het Ontwikkelingsplan en de begrotingen gelijktijdig in behandeling worden genomen. Verder wordt verwacht dat de regering komende week antwoord geeft op de vragen die vorige week zijn gesteld door assembleeleden. Ook moet de regering nog ingaan op de vragen rondom de kwestie Suralco/Alcoa.