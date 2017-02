Bedrijf in Tanzania maakt bouwmateriaal van plastic afval

Een jonge ondernemer in Tanzania maakt van plastic afval zoals flessen bouwmateriaal. Het bouwmateriaal kan worden gebruikt voor huizen, verkeersborden en andere constructies.

EcoAct Tanzania, het bedrijf van Christian Mwijage bestaat één jaar en heeft al een miljoen kilo aan plastic verwerkt tot bouwmateriaal. Het doel van het bedrijf is om ontbossing tegen te gaan en tegelijkertijd de groeiende berg afval in de steden te verminderen. Het bedrijf won begin van de maand een Afrikaanse ondernemersprijs van 10.000 dollar. Mwijage wil met het geld zijn bedrijf verder uitbreiden. Het bedrijf heeft zich het stoppen van de ontbossing rond de berg Kilimanjaro als eerste doel gesteld. Later wil Mwijage zijn bedrijf uitbreiden naar Rwanda.