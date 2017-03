Bankier en filantroop David Rockefeller (101) overleden

De Amerikaanse bankier en filantroop David Rockefeller is maandag in New York op 101-jarige leeftijd overleden. Hij was erfgenaam van het vermogen van een van ’s werelds meest beroemde en rijkste families. De oudste miljardair ter wereld overleed thuis in Pocantico Hills, bevestigde een woordvoerder van de familie. David Rockefeller was de jongste en laatst levende kleinzoon van John D. Rockefeller (1839-1937), de eerste miljardair van de Verenigde Staten. John D Rockefeller was de oprichter van Standard Oil. Zijn zoon John. D. Rockefeller Junior (1874-1960) had zes kinderen waarvan David de jongste was. Hij was de enige zoon die zijn hele leven werkte in de bedrijfswereld. Zo leidde hij de JP Morgan Chase Bank.

Rockefeller was een vertrouweling van verschillende wereldleiders. Zo had hij nauwe banden met de Chinese staatsman Deng Xiaoping en Nelson Mandela. Sinds president Eisenhouwer was Rockefeller een adviseur van elke president van de VS. De zakenman stond bovendien bekend als als een gulle filantroop. Zo laat hij 225 miljoen dollar na aan de Rockefeller Brother Fund, een fonds dat zich inzet voor sociale verandering wereldwijd. In 2005 doneerde hij 100 miljoen dollar aan twee New Yorkse instellingen. Het Museum of Modern Art, opgericht door zijn moeder, en Rockefeller University, een medische universiteit opgezet door zijn grootvader. In 2008 gaf hij nog eens honderd miljoen dollar aan de Harvard University. “De omvang van het zakelijke, filantropische en politieke netwerk van David is misschien wel ongeëvenaard”, zei Ron Chernow, de auteur van een biografie van John D. Rockefeller.