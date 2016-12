Ban Ki-moon onder vuur

Hij heeft nog maar net laten doorschemeren dat hij een gooi wil doen naar het presidentschap van Zuid-Korea, maar Ban Ki-moon ligt nu al zwaar onder vuur in het Aziatische land. Ban is een van de belangrijkste kandidaten om Park Geun-hye op te volgen. Naar de Zuid-Koreaanse president is een onderzoek gaande, onder andere omdat ze een mysterieuze vriendin geheime overheidsdocumenten heeft laten inzien, en haar enkele stichtingen liet beheren waar miljoenen aan overheidsgeld naartoe werden overgemaakt.

De huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een geboren Zuid-Korean, wordt gezien als een ’brandschone’ kandidaat in het oosterse land waar corruptie hoogtij viert. Maar van dat ongeschonden blazoen is weinig meer over nu Koreaanse media melding hebben gemaakt van een smeergeldtransactie. Ban zou in het jaar 2000 zo’n 220.000 euro hebben aangenomen van een vastgoedtycoon in zijn land, ten tijde dat hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. De ’gulle gever’, Park Yeon-cha, zat die periode al midden in een corruptieschandaal dat zich uitstrekte tot familieleden en intimi van de toenmalige president Roh Moo-hyun. Ban heeft inmiddels in een persverklaring alle beschuldigingen ten stelligste ontkend en ze ’volledig leugenachtig en ongegrond’ genoemd. Hij eist excuses van de media die het verhaal hebben gebracht. Om de zweem van corruptie zoveel mogelijk bij hem weg te halen, hebben enkele politici van de regerende Saenuri-partij, waar behalve Park ook Ban aan verbonden is geweest, zich afgesplitst.