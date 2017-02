Ban Ki-moon besluit niet mee te doen aan verkiezingen Zuid-Korea

Ban Ki-moon, de voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, doet niet mee aan de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea. Het besluit komt onverwachts. Ban Ki-moon zegt in een verklaring dat hij teleurgesteld is in de politieke gevestigde orde in Zuid-Korea. Ook zegt hij volgens AP dat hij heeft geprobeerd zichzelf toe te leggen op het vinden van een oplossing voor de politieke crisis in Zuid-Korea, maar dat hij wordt gehinderd door laster en “nepnieuws”. Ook veel progressieven achten Ban Ki-moon niet in staat het vertrouwen in de regering te herstellen, omdat hij te veel onderdeel is van de gevestigde orde. President Park Geun-hye werd eind vorig jaar geschorst na corruptie-aanklachten.