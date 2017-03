Backtrack over 3 maanden gereguleerd

Over 3 maanden moet het er bij de oversteekplaats met Guyana langs de Corantijnrivier, de bekende backtrack, anders toegaan. Daar zullen een 25 meter lange loopbrug en tenminste 2 kantoorunits voor zorgen. Deze ordeningsmaatregel is gisteren aangekondigd door Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos.

Hiermee lost de bewindsvrouw een belofte in die ze ruim twee maanden terug heeft gedaan aan de boothouders die de backtrackroute onderhouden. Dezelfde regels blijven echter nog van kracht. Vreemdelingen die via de backtrack Suriname binnen komen mogen zich alleen in Nickerie bewegen, zegt van Dijk-Silos.

De aanmeerfaciliteiten en controleposten van de politie, de militaire politie en een afdeling van het Ministerie van LVV, voor de keuring van goederen, zullen in eigen beheer worden opgezet, zegt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

Beide bewindslieden maken deel uit van een regeringsdelegatie, bestaande uit een vijftal ministeries, die Nickerie heeft bezocht.