Australische zakenman geeft recordbedrag aan goede doelen

De 55-jarige Australische zakenman Andrew Forrest (55) schrijft geschiedenis. Dat doet hij door vandaag 400 miljoen dollar weg te geven. Het gaat volgens de Australische regering om de grootste filantropische gift uit de geschiedenis van het land. Forrest en zijn vrouw Nicola willen dat het geld onder meer wordt uitgegeven aan onderzoek naar kanker, onderwijs en het bestrijden van moderne slavernij. De Australische premier Malcolm Turnbull prees de ”liefde en toewijding” van de miljardair, die volgens zakenkrant Financial Review heeft verklaard de recorddonatie niet van de belasting te zullen aftrekken. De mijnbouwmagnaat is een van de rijkste mannen in Australië. Zijn vermogen wordt geschat op meer dan 3 miljard euro.