Australische kardinaal ontkent kindermisbruik

De Australische kardinaal George Pell heeft bij zijn eerste verschijning voor de rechter alle beschuldigingen van kindermisbruik tegengesproken. De vertrouweling van paus Franciscus liet vandaag voor de rechtbank in Melbourne een verklaring voorlezen waarin hij zijn onschuld verklaart. Hoewel de 76-jarige kardinaal in de rechtszaal aanwezig was, zei hij zelf niets. Pell is tot nu de hoogste katholieke geestelijke die zich wegens beschuldigingen van misbruik in de rechtbank moet verantwoorden. Als de belangrijkste financieel-economisch raadgever van de paus was hij de derde machtigste man in het Vaticaan. Als gevolg van beschuldigingen dat hij zich als jonge priester en later als aartsbisschop in zijn land Australië aan jongens had vergrepen, was hij sinds juni niet meer op zijn post. De eerste zitting in de rechtbank van Melbourne was na vijf minuten al voorbij. Het proces zal in oktober worden voortgezet.