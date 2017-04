Australië wil eisen voor migranten nog verder aanscherpen

Australië wil de lat hoger leggen voor mensen die zich in het land willen vestigen. Zo zouden er alleen nog maar migranten mogen worden toelaten als ze over een goede kennis van de Engelse taal beschikken. Dat heeft de conservatieve premier Malcolm Turnbull donderdag gezegd. In de hoofdstad Canberra zei hij dat taaltesten moeilijker moeten worden om het staatsburgerschap te verwerven voor het 23 miljoen inwoners tellende land.

Uit de test moet blijken of migranten zowel schriftelijk als mondeling de taal machtig zijn. Volgens Turnbull moet Australië met de strengere taaleisen als klassiek immigratieland “sterker” worden gemaakt. Ook moet worden nagegaan of de migranten kennis hebben van de “Australische waarden”. De kandidaatburgers moeten bijvoorbeeld aangeven hoe zij denken over kindhuwelijken, genitale verminking en het slaan van vrouwen. De verwachting is dat het parlement de nieuwe burgerschapseisen aanneemt. Afgelopen jaar telde Australië ruim 130.000 inburgeringen. Het land laat slechts mondjesmaat vluchtelingen toe en heeft een steng migratiebeleid.