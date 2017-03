Australië maakt schade op na cycloon Debbie

Het openbare leven in het noordoosten van Australië wordt langzaam hervat, na de schade die cycloon Debbie heeft aangericht. Vanmorgen zaten 63.000 mensen nog zonder stroom, aldus de autoriteiten. Ook zijn veel straten afgesloten. Volgens de autoriteiten belden in de getroffen staat Queensland ruim achthonderd mensen om hulp. Waarschijnlijk hebben meer mensen hulp nodig, maar communicatie is in sommige delen van de staat niet mogelijk. Er zijn geen doden gevallen. Het aantal gewonden is nog onbekend, meldden de autoriteiten. Veel gebieden zijn nog niet over de weg bereikbaar; de storm heeft op veel plaatsen de infrastructuur beschadigd. Ook de schade aan de natuur is aanzienlijk. Veel bomen zijn uit de grond gerukt en er waren talloze overstromingen. Op foto’s is te zien hoe boten zijn verwoest doordat ze door de storm op land zijn geworpen. Op het piekmoment bereikte de storm windsnelheden van 260 kilometer per uur. Debbie werd hiermee ingedeeld in de op een na zwaarste categorie 4. De Australische autoriteiten hadden, voordat de orkaan de kust bereikte, dertigduizend mensen opgeroepen hun huis te verlaten. Het zou om de grootste evacuatie sinds 1974 gaan. Toen verwoestte de orkaan Tracy grote delen van de stad Darwin.