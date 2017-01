Artiesten naar Suriname voor Chinees Nieuwjaar

De viering van het Lentefeest ofwel Chinees Nieuwjaar op 28 januari krijgt een extra kleurrijke dimensie. Tijdens de derde editie van het Spring Festival Miao Foei 2017, de Templemarkt, treden volksartiesten uit Beijing op. De Temple Fair, een feestelijk cultureel evenement met een braderie duurt dit jaar twee dagen, “vanwege de vele positieve reacties”, zegt China ambassadeur Zhang Jinxiong.

De elf volksartiesten uit verschillende disciplines vormen een gelegenheidsgroep die is samengesteld door het stadsdistrict Beijing. Zij geven shows en kleine workshops in verschillende Chinese kunstuitingen, zoals volksdansen, acrobatiek, toverkunst, Beijing-opera, opera gezicht schminken en papierknipkunst. De Chinese Ambassade ondersteunt hiermee de feestelijke activiteit van de Surinaams Chinese gemeenschap, zegt Zhang. “Door een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving van Suriname en de culturele uitwisseling tussen China en Suriname.”

De opening van Spring Festival Miao Foei 2017 is zaterdag in de vooravond. Het wordt weer op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden en start met een culturele parade van Surinaamse etnische groepen, optredens van de volksartiesten uit Beijing en een vuurwerkspektakel. De shows zijn indoor. Op 29 januari 2017 is de Temple Fair vanaf 10 uur ’s morgens te bezoeken. Door de dag heen zijn er verschillende optredens en workshops, en kan het publiek langs de verkoopstands van Chinese snuisterijen en gerechten. De toegang is geheel gratis. Starnws