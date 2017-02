Arrestatiebevel voor topman Samsung wegens corruptieschandaal 

Vicepresident Jay Y. Lee van het Zuid-Koreaanse techbedrijf Samsung zal zich officieel voor de rechter moeten verantwoorden voor zijn daden. Gisteren werd in Seoul een arrestatiebevel uitgegeven waarin Lee wordt verdacht van omkoping, verduistering en betrokkenheid in een groot corruptieschandaal dat de positie van president Park Geun-hye doet wankelen. Lee zat al vast in afwachting van de beslissing van de rechter. Eerder verzocht de aanklager om het arrestatiebevel, omdat Lee steekpenningen van totaal ruim 36 miljoen dollar heeft betaald aan een vriend van Park, Choi Soon-sil.

Lee zou topbestuurders van Samsung onder meer hebben opgedragen om dubieuze organisaties te financieren die werden gerund door de vertrouweling van president Park. Hij zou daar naar verluidt politieke en zakelijke gunsten voor terug hebben gekregen. Hij is de eerste topman van het Koreaanse bedrijf die van criminele daden wordt beschuldigd. Eerder werd een verzoek om Lee te arresteren nog afgewezen.