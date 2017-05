Arrestatiebevel tegen Assange in verkrachtingszaak ingetrokken

De Zweedse aanklager heeft het arrestatiebevel tegen Julian Assange in de verkrachtingszaak ingetrokken. Dat werd vrijdag bekend. De oprichter van klokkenluiderssite WikiLeaks zou volgens de beschuldigingen in 2010 twee vrouwen hebben verkracht. Zelf heeft hij altijd ontkend. De reden voor het stoppen van het onderzoek wordt later op vrijdag bekendgemaakt. Assange vreesde dat Zweden de zedenzaak als excuus gebruikte om hem uit te leveren aan de Verenigde Staten. De VS wil hem vervolgen voor het lekken van honderden geheime documenten via WikiLeaks. Vorige maand liet het ministerie van Justitie nog weten dat het bezig was aanklachten op te stellen voor een arrestatiebevel voor Assange. De 45-jarige Australiër verblijft sinds juni 2012 in Londen. Hij voorkwam uitlevering door de Britten aan Zweden door de ambassade van Ecuador in te vluchten. Hij kreeg al snel politiek asiel.De politie in Londen zei vrijdag dat Assange ondanks het intrekken van het arrestatiebevel alsnog wordt opgepakt als hij de ambassade verlaat. Reden hiervoor is dat hij zich in 2012 op borgtocht niet in de rechtbank heeft gemeld.

Op Twitter heeft Assange gereageerd op de ontwikkelingen met enkel een foto van zichzelf. Zijn advocaat noemde het besluit van de Zweedse aanklager een “totale winst voor ons”.