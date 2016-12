Vanaf het begin van de Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw Voorziening, meer bekend als de Armulov-regeling, zijn veel patiënten geholpen. Desondanks zijn er onduidelijkheden over de richtlijnen om in aanmerking te komen. Dokter Mildred Lie Hon Fong heeft aan de wieg gestaan van deze regeling. Ze is verbonden aan het Staatsziekenfonds.