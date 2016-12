Arbeider verdronken in Surinamerivier

De 59-jarige Patrick Ramdath is dinsdag in Paranam verdronken in de Surinamerivier. Dat meldt de politie in een persbericht. Ramdath was voor werkzaamheden in Para. Collega’s van de man hebben tegen de politie gezegd dat hij zich enkele dagen tegoed had gedaan aan alcohol. Patrick nam plaats langs de rivier en moet op een onbewaakt moment in het water zijn gevallen. Zijn collega’s schakelden de politie in en startten tegelijkertijd een zoekactie. Na een half uur werd het lichaam Ramadath gevonden. Het ontzielde lichaam is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.