Antoine Joly nieuwe Franse ambassadeur in Suriname

Frankrijk heeft woensdag bekendgemaakt dat Antoine Joly benoemd is tot de nieuwe buitengewoon gevolmachtigde ambassadeur voor Suriname. Hij wordt binnenkort in Paramaribo verwacht, zegt de scheidende Franse ambassadeur Michel Prom aan Starnieuws.

Joly, 61 jaar, heeft een Master in Public Law en een diploma in Sociale en Culturele Antropologie. Hij heeft door de jaren heen verschillende functies bekleed op diverse departementen in Frankrijk. Van 2011 tot 2015 was hij de buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeur in Nicaragua.

Tot aan zijn benoeming als ambassadeur voor Suriname, werkte hij als ambassadeur belast met samenwerking en partnerschappen op het gebied van mobiliteit. Het besluit over de benoeming, is afgelopen maandag bekrachtigd door de Franse president François Hollande.

Prom vertrekt van de week na een periode van drie jaar te hebben gediend in Suriname. Starnws