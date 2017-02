Antoine Brahim directeur af bij het AZP

Het Academisch ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft voorlopig geen Algemeen directeur. Antoine Brahim die 4,5 jaar belast was met de functie van Algemeen directeur in het AZP, is sinds dinsdag 7 februari directeur af.

Brahim heeft tijdens zijn periode verschillende plannen gerealiseerd waaronder het ontwikkelen van een nieuw visie en strategisch plan die als kompas heeft gediend voor de ordening en verdere ontwikkeling van het AZP. Dit heeft hij naar eigen zeggen ook allemaal te danken aan het hechte AZP team, de vakbond, het medisch stafbestuur, mede directieleden en het verpleegkundig directoraat.

Financieel directeur Claudia Marica – Redan zal in afwachting van de nieuw te benoemen Algemeen directeur, belast zijn met de waarneming van het ziekenhuis.

Brahim is dan wel directeur af, maar treed per 15 februari toe tot de Presidentiele commissie “Herstructurering gezondheidszorg”, waardoor hij ook in de toekomst betrokken zal blijven bij de verdere verbetering en ontwikkeling van de gezondheidszorg.