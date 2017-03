Anti-apartheidsstrijder Ahmed Kathrada overleden in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist Ahmed Kathrada (87) is overleden. Kathrada zat samen met Nelson Mandela een gevangenisstraf uit tijdens het apartheidsbewind in het land. Zijn stichting meldt het overlijden van Kathrada dinsdagochtend via Twitter. Hij overleed aan de complicaties na een hersenoperatie en werd begin maart opgenomen in een ziekenhuis in Johannesburg. Kathrada was een van de oudste en voornaamste leiders van het ANC, de politieke partij van huidig president Jacob Zuma. Vorig jaar riep de anti-apartheidsveteraan Zuma in een open brief op om op te stappen, nadat de president was geteisterd door corruptieschandalen. Kathrada was een zoon van Indiase immigranten. Hij zetten zich als tiener al in voor burgerrechten voor de gekleurde bevolking van Zuid-Afrika. In 1964 werd hij met meerdere ANC-prominenten, onder wie Mandela, veroordeeld tot levenslang. Hij zat achttien jaar vast in de beruchte gevangenis van Robbeneiland en kwam pas in 1989 vrij. Na zijn vrijlating werd hij opnieuw politiek actief binnen het ANC. Na de verkiezing van Mandela als president in 1994, werd hij werkzaam als diens politiek adviseur. Kathrada beschouwde Mandela als zijn “broer en mentor” en hield een emotionele toespraak op de uitvaart van Mandela in 2013. President Zuma heeft dinsdag laten weten dat Kathrada een officiële begrafenis krijgt.