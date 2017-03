Anne Frankboom bij school in Doesburg vernield

Een nakomeling van de bekende kastanjeboom bij het Achterhuis van Anne Frank die op het plein van een school in Doesburg stond, is vernield. De boom is gegroeid uit een stekje van de oude boom die Anne Frank nog beschreef in haar dagboek. De oude boom zelf waaide in 2010 om. De nakomeling had een zeer prominente plek op het plein van de Anne Frank Montessorischool. “De boom was echt een paar meter hoog”, stelt locatieleider Martijn Helmers. “Hij moet met forse kracht door een paar mensen omver getrokken zijn.”

Het is niet de enige vernieling die de afgelopen nacht in de straat is aangericht. De school gaat aangifte doen van vandalisme. “Het komt heel hard aan bij de leerlingen”, beklemtoont Helmers. “Zij weten allemaal wat het verhaal van deze boom is, en welke betekenis de boom had voor Anne Frank. We hebben in de klassen vanochtend wel even stilgestaan bij deze zinloze daad.” Alle Anne Frankscholen in Nederland kregen tien jaar geleden de vraag of ze een stekje wilden hebben van de stervende Anne Frankboom bij het Achterhuis. Helmers hoopt dat er nog een andere Anne Frank-school is die wellicht nog een extra stekje over heeft.