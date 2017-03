Ann Hermelijn voorzitter Stichting Toerisme Suriname

Opzetten Toerisme Autoriteit belangrijkste opdracht

Ann Hermelijn is de nieuwe voorzitter van de Stichting Toerisme Suriname (STS). Ze is gisteren geïnstalleerd door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, samen met Vanuessa Stuger-Gefferie (ondervoorzitter), Anthony Wong (secretaris), Karin Refos, Osje Braumuller en Vinod Baldew. Jan van Charante die aanvankelijk ook in het bestuur zou zitten, heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. Zijn plaats wordt ingenomen door Sewananpersad Djawalapersad. Dit meldt het ministerie woensdag in een persbericht. Op termijn wordt het bestuur aangevuld met twee vertegenwoordigers van de Suriname Hotel en Tourism Associaton (Shata).

Het nieuwe bestuur heeft het opzetten van de Toerisme Autoriteit als belangrijkste opdracht meegekregen. De regering ziet het toerisme als belangrijke bron van deviezeninkomsten voor Suriname, meldt het ministerie verder. De STS moet verder werken aan het versnellen van het proces dat moet leiden tot goedkeuring van de Toerismewet en de Wet Toerisme autoriteit. Alle deze doelen moeten binnen zes maanden zijn gehaald.

Naast een nieuw bestuur voor de STS, is er ook een interdepartementale Implementatiecommissie ingesteld. Behalve de STS ondersteunen bij het realiseren van de beleidsdoelen van het ministerie, moet de commissie helpen bij de voorbereiding van de International Convention on Tourism.

Zowel het STS-bestuur als de interdepartementale commissie rapporteren rechtstreeks aan de minister van Handel, Industrie en Toerisme, en zijn voor één jaar aangesteld.