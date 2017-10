Amerikaanse wapenlobby dringt aan op aanvullende regels wapenwetgeving

De Amerikaanse lobbyorganisatie National Rifle Association (NRA) dringt na de schietpartij in Las Vegas aan op aanvullende regelgeving voor apparatuur waarmee een semi-automatisch wapen legaal kan worden omgebouwd naar een volautomatisch geweer.

Dat staat in een verklaring waarmee de machtige Amerikaanse lobbyorganisatie van de wapenindustrie gisteren is uitgekomen. Volautomatische wapens zijn in de Verenigde Staten grotendeels verboden, maar apparatuur, een zogenoemde ‘bump stock’, om de wapens om te bouwen is wel vrij verkrijgbaar. De 64-jarige schutter die in Las Vegas meer dan 50 festivalgangers en uiteindelijk zichzelf doodde, maakte gebruik van zo’n omgebouwd wapen.

De NRA roept toezichthouders in het land op te onderzoeken of de bump stock-instrumenten wel voldoen aan de huidige wetgeving en zegt dat aanvullende wettelijke regels moeten worden opgesteld voor ombouwapparatuur. In het Amerikaanse Congres worden voorzichtige pogingen gedaan het vastgelopen debat over wapenwetgeving vlot te trekken. Enkele Republikeinse senatoren zijn bereid te praten over een verbod op het gebruik van ombouwapparatuur. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, zegt donderdag dat daar ”natuurlijk naar moet worden gekeken”. Ryan zegt daarbij niet eens te weten dat zulke ombouwmogelijkheden bestonden, tot het bloedbad in Las Vegas. Andere Republikeinen, doorgaans voorstander van vrij wapenbezit, zijn eveneens bereid om een verbod op ombouwapparatuur te overwegen. Het Witte Huis juichte de initiatieven van de verschillen partijen toe.