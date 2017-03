Amerikaanse talkshow onthult belastingpapieren Trump

MSNBC-presentatrice Rachel Maddow heeft gisteravond in haar eigen show belastingpapieren van Donald Trump onthuld. Het gaat om documenten uit 2005.

In The Rachel Maddow Show liet de presentatrice twee pagina’s aan belastingen zien die aan Trump toebehoorden. In 2005 betaalde de Amerikaanse president 38 miljoen dollar aan belastingen over een inkomen van 150 miljoen dollar. Het percentage dat Trump netto moest afstaan was 25 procent. Hij moest 36,5 miljoen dollar betalen aan inkomstenbelasting, waarvan ruim 31 miljoen dollar in de vorm van de zogenoemde alternative minimum tax ofwel AMT. Die maatregel is ingesteld omdat de allerrijksten in de Verenigde Staten zoveel aftrekposten en mazen in de wet benutten dat ze soms niets aan inkomstenbelastingen afdroegen. Trump heeft in zijn verkiezingscampagne altijd gezegd af te willen van de AMT.

Verder valt op dat de Amerikaanse president 100 miljoen dollar afschreef als verlies om zo zijn belastingafdrachten te verminderen, blijkt uit de documenten. Ook droeg hij ongeveer 1,5 miljoen dollar af aan belastingen voor sociale zekerheid. De belastingpapieren zijn gestempeld met ‘client copy’. Volgens The Guardian wijst dat erop dat de afzender van de brieven toegang had tot de persoonlijke bestanden van Trump. Het Witte Huis reageerde direct op de aankondiging van Maddow door zelf al inzicht te geven in de belastingaangifte van Trump. De onthulde bladzijden laten geen details zien over de financiële banden van Trump in 2005. Volgens The Washington Post lijken de cijfers wel de beschuldigingen te weerleggen van de Democraten, die beweerden dat Trump in die periode belastingen ontdook.